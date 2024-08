DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Paramount vermeldet Milliarden-Abschreibung -- LEG traut sich mehr zu -- LANXESS mit mehr Gewinn trotz weniger Umsatz -- STRATEC im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt dürfte vor dem Wochenende nicht viel Bewegung herrschen.

Der DAX gewinnt vorbörslich nur marginal hinzu.

Der TecDAX wird derweil etwas höher gesehen.

Nachdem es in den USA und in Asien aufwärts ging, dürfte die positiven Vorgaben auch das deutsche Handelsgeschehen stützen. Nachdem es am Vortag aus den USA besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten gab, wurden Rezessionssorgen wieder etwas beschwichtigt. Unternehmensseitig stehen am Freitag zahlreiche Firmen aus der zweiten und dritten Reihe mit Bilanzen im Fokus.

