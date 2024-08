Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy

Experten-Einschätzung

Rheinmetall-Papier wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst George McWhirter genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Die zusätzlichen Informationen des Rüstungskonzerns zum abgelaufenen zweiten Quartal nannte Analyst George McWhirter ermutigend. So sei der freie Barmittelfluss besser gewesen als am Markt erwartet, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe Rheinmetall die Prognose für den Auftragseingang von 40 Milliarden Euro nicht nur bekräftigt, sondern auch besser erläutert.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 11:21 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 503,20 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17,25 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 114.997 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 legte der Anteilsschein um 77,3 Prozent zu. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



