Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 1.375,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 1.375,00 EUR abwärts. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.375,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.387,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.830 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.04.2025 bei 1.500,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 9,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 437,50 EUR am 06.08.2024. Mit Abgaben von 68,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,25 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.306,22 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 12.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 10,87 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,44 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 29,94 EUR je Aktie aus.

