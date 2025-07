Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 1.695,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 1.695,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.685,00 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.704,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.652 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2025 bei 1.944,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,69 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 74,19 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,46 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.762,29 EUR aus.

Rheinmetall veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,92 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,10 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,42 EUR je Aktie.

