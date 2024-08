Schrumpfender Marktanteil

Der Jeep-Hersteller Stellantis entlässt 2.450 Mitarbeiter in Michigan.

Das Unternehmen stellt die Produktion eines Ram-Truck-Modells in einem Werk ein, in dem seit Jahrzehnten Pickups hergestellt werden. Der Schritt kommt zu einer Zeit eines schrumpfenden Marktanteils des Mutterkonzerns in den USA, sich über den Aufbau von Lagerbeständen beschwerender Händler und der Vorbereitung des Autoherstellers, batteriebetriebene Modelle auf den Markt zu bringen, um mit der Konkurrenz mitzuhalten.

Der Stellenabbau folgt auch einem neuen Tarifvertrag, den Stellantis und die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) im vergangenen Jahr geschlossen haben und der den Beschäftigten höhere Löhne und bessere Sozialleistungen einbrachte, aber auch die Arbeitskosten für den europäischen Automobilhersteller in die Höhe trieb. Die Entlassungen könnten bereits am 8. Oktober beginnen, die tatsächliche Zahl könnte geringer ausfallen, wenn einige Beschäftigte an andere Standorte versetzt werden könnten, so das Unternehmen.

Das betroffene Werk in Warren, Michigan, in dem derzeit rund 3.700 von der UAW vertretene Arbeitnehmer beschäftigt sind, wird in der allgemeinen Montage von einem Zwei-Schicht-Betrieb auf einen Ein-Schicht-Betrieb umgestellt, während in anderen Betrieben weiterhin in zwei Schichten gearbeitet wird.

Von Ben Glickman

NEW YORK (Dow Jones)