Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach Quartalszahlen von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der spanischen Beteiligung Gamesa gebe es Anzeichen einer Erholung, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Stark sei der freie Barmittelfluss des Elektro- und Elektrotechnikkonzerns.

Um 12:48 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 23,51 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 23,35 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 1.239.251 Siemens Energy-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 95,9 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens Energy wird am 13.11.2024 gerechnet.

