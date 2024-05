Freitagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende fester

Kursentwicklung

Schlussendlich legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 5.222,68 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 44,111 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,296 Prozent auf 5.229,50 Punkte an der Kurstafel, nach 5.214,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.239,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.209,68 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1,56 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 10.04.2024, lag der S&P 500 noch bei 5.160,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 5.026,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, wurde der S&P 500 mit 4.137,64 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,12 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 5.264,85 Punkte. Bei 4.682,11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Mettler-Toledo International (+ 17,04 Prozent auf 1.510,25 USD), NortonLifeLock (+ 15,34 Prozent auf 23,46 USD), Arista Networks (+ 6,07 Prozent auf 314,03 USD), Hanesbrands (+ 5,98 Prozent auf 4,96 USD) und Charter A (+ 4,40 Prozent auf 275,55 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Akamai (-11,00 Prozent auf 91,19 USD), Moderna (-4,39 Prozent auf 117,31 USD), International Paper (-3,16 Prozent auf 38,58 USD), Align Technology (-3,10 Prozent auf 271,70 USD) und First Republic Bank (-3,03 Prozent auf 0,03 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 18.209.442 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,832 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 363,64 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net