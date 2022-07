Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Freitagvormittag tiefer

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 01.07.2022 09:22:00 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 28,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.044 Fresenius SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2021 bei 47,60 EUR. Gewinne von 40,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,52 EUR am 23.06.2022. Mit einem Kursverlust von 7,47 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 04.05.2022. Es stand ein EPS von 0,83 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.720,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 8.984,00 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 02.08.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2023 3,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

