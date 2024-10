Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag auf rotem Terrain

Kurs der Fresenius SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 34,03 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 34,03 EUR abwärts. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,01 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 183.795 Fresenius SE-Aktien.

Bei 35,03 EUR markierte der Titel am 13.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Mit einem Kursverlust von 29,68 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,873 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,84 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,66 EUR gegenüber 0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 5,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,89 EUR je Aktie.

