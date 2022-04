Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag nahe Nulllinie

Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius SE-Aktie um 12:22 Uhr im XETRA-Handel bei 33,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 33,44 EUR. Bei 32,91 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 33,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 376.718 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,60 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 43,27 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,69 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,16 EUR.

Am 04.05.2022 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,30 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,97 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 04.05.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.02.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2022-Bilanz von Fresenius SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 3,89 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

