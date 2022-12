Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE fällt am Montagvormittag

Die Fresenius SE-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 26,92 EUR abwärts. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,90 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,98 EUR. Zuletzt wechselten 20.704 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 38,11 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,35 Prozent. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 36,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,35 EUR.

Fresenius SE gewährte am 30.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,78 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,17 Prozent auf 10.459,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.324,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 30.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

November 2022: Experten empfehlen Fresenius SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Fresenius-Aktien in Grün: UBS hebt Kursziel für Fresenius an

Fresenius und FMC-Aktien schwächer: Fitch senkt Ausblick für Fresenius und Fresenius Medical Care auf negativ

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius