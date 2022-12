Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verliert am Mittag

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 26,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 26,17 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,52 EUR. Zuletzt wechselten 460.805 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 38,11 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Bei 19,69 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 33,06 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 33,35 EUR.

Am 30.10.2022 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 10.459,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 9.324,00 EUR umsetzen können.

Am 22.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,14 EUR je Aktie.

