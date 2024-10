Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 33,72 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 33,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 33,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 162.509 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,03 EUR erreichte der Titel am 13.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 23,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,03 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,873 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,84 EUR.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 EUR je Aktie gewesen. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,89 EUR fest.

