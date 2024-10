Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Montagvormittag ins Minus

Fresenius SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,85 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 33,85 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 33,85 EUR. Bei 33,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 11.938 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,873 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,84 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 31.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 47,29 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 10,36 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 06.11.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 04.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

