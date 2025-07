Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 40,92 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 40,92 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,87 EUR nach. Bei 41,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 228.512 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 29,85 EUR fiel das Papier am 20.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,05 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,29 EUR aus.

Am 07.05.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Fresenius SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

