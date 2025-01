Fresenius SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Fresenius SE

So entwickelt sich Fresenius SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 34,13 EUR.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 34,13 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,10 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.949 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 36,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,18 Prozent. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,847 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 39,50 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 5,37 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Fresenius SE am 26.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 25.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

