Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 28,97 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 28,97 EUR ab. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,93 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 4.946 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 31,22 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 7,77 Prozent wieder erreichen. Bei 23,93 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,945 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,56 EUR an.

Am 08.05.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,62 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

