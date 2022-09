Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Um 12:22 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 25,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 25,43 EUR. Bei 24,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 401.470 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,71 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.08.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,46 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,57 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 03.08.2022 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.018,00 EUR im Vergleich zu 9.246,00 EUR im Vorjahresquartal.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 01.11.2022 präsentieren. Fresenius SE dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,23 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Fresenius SE-Aktie im August 2022

Fresenius-Aktie schwächer: Fresenius will wohl Helios-Teilverkauf blockieren

Fresenius-Aktie im Aufwind: Michael Sen folgt auf Stephan Sturm an Konzernspitze

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com