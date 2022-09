Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag im Plus

Um 09:22 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 24,81 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,82 EUR aus. Mit einem Wert von 24,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 83.409 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2021 markierte das Papier bei 42,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 42,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.08.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,57 EUR.

Am 03.08.2022 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 10.018,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 9.246,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2022 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 31.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,23 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Fresenius SE-Aktie im August 2022

Fresenius-Aktie schwächer: Fresenius will wohl Helios-Teilverkauf blockieren

Fresenius-Aktie im Aufwind: Michael Sen folgt auf Stephan Sturm an Konzernspitze

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius