Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteuert sich am Montagmittag

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 33,55 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 33,55 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 33,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,35 EUR. Zuletzt wechselten 95.860 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 33,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Bei einem Wert von 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Abschläge von 28,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,817 EUR aus. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 37,68 EUR.

Fresenius SE gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,66 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

