Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteuert sich am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 39,94 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 39,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 40,27 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,96 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 264.415 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,90 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 2,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 26,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2024). Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 32,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 47,16 EUR.

Fresenius SE gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,43 EUR, nach -1,09 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 5,63 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,68 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,34 EUR je Fresenius SE-Aktie.

