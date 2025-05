Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 42,45 EUR ab.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 42,45 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 42,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,79 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 79.159 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 44,06 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,79 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2024 auf bis zu 27,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 34,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 49,00 EUR.

Am 07.05.2025 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 5,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Fresenius SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,33 EUR je Aktie belaufen.

