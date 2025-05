WDH/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx schafft wieder Wochenplus - Starker Monat

(Im ersten Absatz wurde ein Grammatikfehler entfernt.)

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach der schwachen Vorwoche hat der EuroStoxx 50 letztlich wieder an seinen Aufwärtstrend seit Mitte April angeknüpft. Auf Wochensicht schaffte der Leitindex der Eurozone am Freitag ein Plus von 0,8 Prozent. Für den Monat Mai steht ein Gewinn von 4 Prozent zu Buche. Entspannungssignale im Zollstreit der USA mit dem Rest der Welt und eine insgesamt freundlichere Anlegerstimmung hatten dafür gesorgt, dass der mit den massiven Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump Anfang April verbundene Schock an Europas Börsen inzwischen größtenteils verdaut ist.

Am Freitag selbst hielten sich die Bewegungen in engen Grenzen. Der EuroStoxx gab um 0,08 Prozent auf 5.366,59 Punkte nach.

Außerhalb der Eurozone legte der Londoner Leitindex FTSE 100 um 0,64 Prozent auf 8.772,38 Punkte zu. Der Schweizer SMI gewann nach der Feiertagspause am Vortag 0,33 Prozent auf 12.227,08 Zähler.

Unklar bleibt, wie es mit den US-Zöllen weitergeht. Am Donnerstag hob ein Berufungsgericht eine Anordnung eines New Yorker Richters wieder auf. Dieser hatte einen Tag zuvor fast alle von Trump unter Berufung auf ein Notstandsgesetz angeordneten Zölle für rechtswidrig erklärt. Das Berufungsgericht will den Fall nun prüfen. "Dieses Hin und Her wird wohl nicht unbedingt für Ruhe an den Börsen sorgen", merkte Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG Markets dazu an./la/he