Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 34,00 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 34,00 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 34,01 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.489 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 29,62 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,805 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,68 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 31.07.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,14 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

