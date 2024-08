Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagmittag freundlich

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 31,04 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 31,04 EUR zu. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,20 EUR zu. Bei 31,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 189.066 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,57 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2024. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 8,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,91 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,822 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,68 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 31.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 04.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,82 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

