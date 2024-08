Aktie im Fokus

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag gesucht

16.08.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 31,81 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 31,81 EUR zu. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,81 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.365 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 01.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,57 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 5,53 Prozent zulegen. Bei 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 24,77 Prozent wieder erreichen. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,817 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 37,68 EUR. Fresenius SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,66 EUR gegenüber 0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47,29 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,36 Mrd. EUR gelegen. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 06.11.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 04.11.2025. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,81 EUR je Fresenius SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester Gute Stimmung in Frankfurt: DAX im Aufwind

