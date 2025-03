Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 39,73 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 39,73 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 39,57 EUR. Bei 39,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 30.842 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 40,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 2,86 Prozent niedriger. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 38,79 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,997 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,29 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE -1,09 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 5,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,41 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Plus

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zu

XETRA-Handel: Das macht der LUS-DAX am Mittag