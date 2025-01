Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Fresenius SE im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 36,29 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 36,29 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,32 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 36,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.692 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,07 Prozent hinzugewinnen. Am 26.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 49,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,846 EUR je Fresenius SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,86 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 25.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,91 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

