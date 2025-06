Fresenius SE Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius SE am Freitagnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 41,97 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 0,8 Prozent auf 41,97 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 42,17 EUR zu. Mit einem Wert von 41,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 636.294 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 25.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,25 EUR aus.

Fresenius SE ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,41 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,65 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Fresenius SE am 06.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

