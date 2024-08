Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 32,52 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 32,52 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,63 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,39 EUR. Zuletzt wechselten 187.936 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,57 EUR erreichte der Titel am 01.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 3,23 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 26,41 Prozent Luft nach unten.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,817 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 37,68 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,80 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester