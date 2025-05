Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag in Rot

Kurs der Fresenius SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 42,89 EUR nach.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 42,89 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,51 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 437.145 Stück.

Am 07.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,06 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,73 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 55,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,00 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 07.05.2025. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 05.08.2026.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,35 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr abgeworfen

Fresenius SE-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius SE-Aktie