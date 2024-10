Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Fresenius SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 33,59 EUR.

Bei der Fresenius SE-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 33,59 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 33,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,49 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.941 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,03 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,29 Prozent. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,76 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,870 EUR je Fresenius SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,84 EUR aus.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,46 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 47,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,36 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

