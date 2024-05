Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Mittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 28,71 EUR zu.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 28,71 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 366.428 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,22 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,74 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 16,65 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2022 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,574 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,46 EUR.

Am 08.05.2024 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Fresenius SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

