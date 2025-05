Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag höher

Fresenius SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 42,86 EUR.

Um 11:41 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 42,86 EUR nach oben. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,86 EUR an. Mit einem Wert von 42,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.821 Fresenius SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,06 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,80 Prozent wieder erreichen. Bei 27,81 EUR fiel das Papier am 25.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 35,11 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 49,29 EUR angegeben.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,41 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 5,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie in Grün: Denosumab-Biosimilar kurz vor Freigabe durch EU-Behörde

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 3 Jahren eingefahren

UBS AG gibt Fresenius SE-Aktie Buy