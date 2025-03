Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE legt am Dienstagmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 39,78 EUR zu.

Um 11:47 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 39,78 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,81 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 145.282 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,90 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 2,82 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2024 bei 24,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 38,86 Prozent Luft nach unten.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,86 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -1,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,85 Prozent auf 5,63 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,39 EUR je Aktie.

