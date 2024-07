Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit Einbußen

So entwickelt sich Fresenius SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 31,65 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 31,65 EUR abwärts. Bei 31,59 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 31,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 140.884 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2024 bei 31,91 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (23,93 EUR). Abschläge von 24,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,909 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,56 EUR.

Am 08.05.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,62 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 44,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Fresenius SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,82 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

