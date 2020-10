Fresenius SE-Aktie aktuell: Fresenius SE tendiert schwächer

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 33,47 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 12.103 Punkten tendiert. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,47 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,08 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 230.116 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,54 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2020. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.03.2020 bei 24,25 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 51,46 EUR. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 3,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Fresenius SE ist ein international tätiger Gesundheitskonzern, der Produkte und Dienstleistungen für Krankenhäuser, die ambulante medizinische Versorgung von Patienten und die Dialyse anbietet. Weitere Arbeitsfelder sind das Krankenhausträgergeschäft sowie Engineering- und Dienstleistungen für verschiedene Gesundheitseinrichtungen. Zum Fresenius-Konzern gehören vier Unternehmen, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Patienten mit chronischem Nierenversagen. Fresenius Kabi ist Marktführer in der Infusionstherapie und in der klinischen Ernährung in Europa. Die Helios Kliniken Gruppe ist eines der größten und medizinisch führenden Klinikunternehmen Europas und auf den Betrieb und das operative Management von Krankenhäusern spezialisiert. Vamed ist weltweit im Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen tätig. Dazu zählen Krankenhäuser, Gesundheitszentren sowie Thermen- und Wellnesscenter. Darüber hinaus werden über die Fresenius NetCare Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie angeboten.

