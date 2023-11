Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 28,19 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,29 EUR an. Bei 27,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 317.340 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,29 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 17,38 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 35,34 EUR an.

Am 02.11.2023 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.518,00 EUR im Vergleich zu 10.459,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.02.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im LUS-DAX

Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren bedeutet