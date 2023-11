Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Montagvormittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 27,99 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 27,99 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,99 EUR an. Bei 27,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.068 Stück gehandelt.

Am 20.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,79 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 35,34 EUR an.

Fresenius SE gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 47,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.459,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.518,00 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im LUS-DAX

Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren bedeutet