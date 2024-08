Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Mit einem Kurs von 33,23 EUR zeigte sich die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 33,23 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 33,28 EUR. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,20 EUR. Bei 33,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 9.033 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2024 auf bis zu 33,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,93 EUR am 01.11.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 27,99 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,817 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 37,68 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 31.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,36 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,80 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

