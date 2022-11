Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag um Nulllinie

Die Fresenius SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,84 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 25,85 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 25,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,63 EUR. Zuletzt wechselten 59.369 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,11 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,19 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 19,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 31,23 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 33,35 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 30.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.459,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.324,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 30.07.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,14 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

