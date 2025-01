Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 37,11 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 37,11 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 37,04 EUR. Bei 37,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.010 Fresenius SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 37,36 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 0,67 Prozent niedriger. Am 26.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,32 EUR ab. Mit Abgaben von 34,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,851 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,86 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Am 06.11.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,75 Prozent auf 5,37 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 25.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,95 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

