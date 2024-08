Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteuert sich am Freitagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 33,38 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 11:46 Uhr 0,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 33,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 89.778 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,57 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 23,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,31 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,817 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,68 EUR an.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 47,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,36 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,80 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

