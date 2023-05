Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Fresenius 26,01 EUR

-0,50% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 26,06 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,95 EUR nach. Bei 26,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181.525 Fresenius SE-Aktien.

Bei 32,86 EUR erreichte der Titel am 01.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 26,09 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2022 (19,69 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,51 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE ließ sich am 21.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 EUR, nach 0,83 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 10.643,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.720,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 02.08.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie tiefer: Fresenius Kabi hebt Umsatz- und EBIT-Ausblick 2023 an

Fresenius-Aktie etwas tiefer: Fresenius platziert nachhaltiges Schuldscheindarlehen in Millionenhöhe

Fresenius- und FMC-Aktie in Rot: Deka will von Fresenius schnelle Lösung für FMC sehen - Fresenius-Chef plant Konzernumbau

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius