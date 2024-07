Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE legt am Mittwochnachmittag zu

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 32,75 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 32,75 EUR zu. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 33,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 861.720 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 33,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 23,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,93 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,895 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,61 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 08.05.2024 vor. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 44,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

