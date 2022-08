Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag im Aufwind

Die Fresenius SE-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 24,72 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,83 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 632.227 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.09.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,82 Prozent hinzugewinnen. Am 03.08.2022 gab der Anteilsschein bis auf 23,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 38,57 EUR.

Am 03.08.2022 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.018,00 EUR gegenüber 9.246,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 01.11.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 31.10.2023 dürfte Fresenius SE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,23 EUR fest.

