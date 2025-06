Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St verteidigt Stellung am Mittwochmittag

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 50,02 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:46 Uhr die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 50,02 EUR. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 50,20 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging bis auf 49,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.731 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 32,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,52 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,14 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 4,88 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,72 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,69 EUR je Aktie.

