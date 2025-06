Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 50,26 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 50,26 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,40 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,10 EUR. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.858 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,02 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Mit Abgaben von 35,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,52 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,14 EUR an.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,88 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,72 Mrd. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

