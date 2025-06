Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,74 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 49,74 EUR ab. In der Spitze fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 49,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 83.624 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 7,92 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2024 Kursverluste bis auf 32,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 53,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,52 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 49,14 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025. Das EPS wurde auf 0,52 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,88 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,72 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,69 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren bedeutet

Mai 2025: Experten empfehlen Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Neutral