Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Vormittag kaum bewegt

Die Fresenius Medical Care-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 60,84 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 61,16 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bisher bei 60,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 60,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.610 Fresenius Medical Care-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2021 markierte das Papier bei 71,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care-Aktie mit einem Kursplus von 16,93 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,98 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care-Aktie 16,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Fresenius Medical Care-Aktie im Durchschnitt mit 66,09 EUR.

Am 04.05.2022 lud Fresenius Medical Care zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care 1,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care 4,40 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,65 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 22.02.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,36 EUR je Aktie belaufen.

